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Fogo mobiliza corporações até Santo António

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Foto DR

Um incêndio deflagrou, há instantes, em Santo António mobilizando meios de três corporações de bombeiros.

No combate às chamas estão empenhados os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

No local encontram-se quatro viaturas e mais de uma dezena de operacionais das três corporações, que prosseguem os trabalhos de combate ao fogo.

Não são ainda conhecidas as causas do incêndio, contudo, segundo o que foi possível aferir, terá iniciado numa zona de mato. 

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