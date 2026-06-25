CDU exige soluções para acessibilidades em Santo António

A CDU acompanhou esta quinta-feira dois grupos de moradores das zonas altas da freguesia de Santo António, nomeadamente do Ribeiro Lavadouro e do Laranjal, numa deslocação à Câmara Municipal do Funchal, com o objectivo de exigir respostas para problemas de acessibilidade que, segundo a estrutura, se arrastam há décadas.

No caso da ligação rodoviária ao Ribeiro Lavadouro, a CDU refere que existe um compromisso assumido pela autarquia que deveria ter uma resposta até ao final de Junho, mas considera que foi apresentada uma solução “manifestamente inviável”. Em causa está a justificação de que a obra não avança devido à oposição de “apenas 4 ou 5 proprietários”, quando, segundo a CDU, “mais de 50 querem”.

Em comunicado de imprensa, o partido defende que "a vontade e a necessidade de mais de 50 famílias não podem ser reféns de uma minoria" e aponta uma proposta alternativa apresentada pelos moradores, que prevê a abertura de uma via a partir do Caminho do Laranjal Pequeno (Beco da Pesada), ligando à zona do Ribeiro Lavadouro e permitindo posteriormente duas saídas alternativas para a estrada principal ou para o Curral Velho.

A CDU refere ainda que o executivo municipal se comprometeu a analisar a viabilidade do troço até ao ponto tecnicamente possível, defendendo que esse compromisso deve ser concretizado com urgência. A estrutura sublinha ainda tratar-se de uma promessa com mais de 30 anos, considerando que a população “não pode continuar a esperar”.

Relativamente ao Laranjal, a CDU indica que, perante a justificação da autarquia de que não seria possível construir um acesso rodoviário por questões técnicas, foi exigida a adoção de medidas imediatas. Segundo o partido, a Câmara comprometeu-se a melhorar o percurso pedonal existente, compromisso que a CDU afirma que irá acompanhar para garantir que não se trata apenas de intervenções pontuais.

A CDU afirma ainda que continuará a acompanhar o processo e a exigir respostas, garantindo que as populações “não sejam esquecidas”.