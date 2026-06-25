Abalo de 7,5 foi o mais forte em mais de um século

O sismo de magnitude 7,5 que atingiu a Venezuela na quarta-feira foi o mais forte registado em mais de um século, de acordo com dados históricos avançados hoje pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O USGS registou um sismo de magnitude estimada em 7,7 na costa do país, a nordeste de Caracas, a 29 de outubro de 1900, que causou "danos consideráveis", segundo o instituto.

🇻🇪 | 7,1 | Vídeo del momento del terremoto sorprende a un partido de béisbol en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/YuMTuQ8xDM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

Na quarta-feira, um tremor de terra inicial, de magnitude 7,2 na escala de Richter, foi sentido às 18:04, hora local (23:04 em Lisboa), a cerca de 200 km a oeste de Caracas.

Um segundo tremor, de 7,5 de magnitude, aconteceu de seguida, a 45 km de distância, e depois foram registadas cerca de 20 réplicas, refere o USGS, que descreveu a situação como "uma catástrofe que se espera ser de magnitude considerável".

Fishermen in the sea off the coast of La Guaira record the moments after the earthquake with dust covering large parts of the coast as a result of building collapses#Venezuela pic.twitter.com/D8KNwLkLDf — CNW (@ConflictsW) June 25, 2026

O serviço norte-americano já tinha avançado esperar 10 mil e 100 mil mortes causados pelos sismos, previsão baseada em base em modelos informáticos.

O USGS, que monitoriza a atividade sísmica em todo o mundo, calculou haver uma probabilidade de 42% de que o número de mortos se situe entre as 10 mil e as 100 mil pessoas.

Cenas de autêntica devastação após os dois sismos que atingiram a Venezuela. Com bairros inteiros colapsando, teme-se que o número de vítimas seja de dezenas de milhares, alguns falam mesmo em 100 mil. #hojenomundomilitar pic.twitter.com/XUrgdAojIA — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) June 25, 2026

A contagem oficial de vítimas é até ao momento de 32 mortos e mais de 700 feridos, segundo a Presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodríguez.