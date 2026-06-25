Abalo de 7,5 foi o mais forte em mais de um século
O sismo de magnitude 7,5 que atingiu a Venezuela na quarta-feira foi o mais forte registado em mais de um século, de acordo com dados históricos avançados hoje pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
O USGS registou um sismo de magnitude estimada em 7,7 na costa do país, a nordeste de Caracas, a 29 de outubro de 1900, que causou "danos consideráveis", segundo o instituto.
Na quarta-feira, um tremor de terra inicial, de magnitude 7,2 na escala de Richter, foi sentido às 18:04, hora local (23:04 em Lisboa), a cerca de 200 km a oeste de Caracas.
Um segundo tremor, de 7,5 de magnitude, aconteceu de seguida, a 45 km de distância, e depois foram registadas cerca de 20 réplicas, refere o USGS, que descreveu a situação como "uma catástrofe que se espera ser de magnitude considerável".
O serviço norte-americano já tinha avançado esperar 10 mil e 100 mil mortes causados pelos sismos, previsão baseada em base em modelos informáticos.
O USGS, que monitoriza a atividade sísmica em todo o mundo, calculou haver uma probabilidade de 42% de que o número de mortos se situe entre as 10 mil e as 100 mil pessoas.
A contagem oficial de vítimas é até ao momento de 32 mortos e mais de 700 feridos, segundo a Presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodríguez.