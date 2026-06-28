Hugo Nunes assume liderança do CHEGA/Madeira e promete uma oposição forte e combativa

O novo presidente do partido CHEGA na Madeira, Hugo Nunes, assumiu a liderança da estrutura regional após o acto eleitoral interno realizado na sede do partido.

Na sua primeira intervenção após a eleição, começou por agradecer aos militantes que participaram no sufrágio e que votaram na Lista A, sublinhando que a sua liderança será exercida "de todos os que votaram e dos que não votaram", bem como dos que apoiaram e não apoiaram a candidatura.

O novo líder regional deixou ainda críticas à contestação registada à porta da sede durante o processo eleitoral, considerando-a um "circo" que, na sua perspectiva, revela divisões internas e motivações pessoais dentro do partido. Nesse contexto, afirmou que esse tipo de comportamento "não será tolerado" no futuro.

Hugo Nunes defendeu igualmente que este momento marca um ponto de viragem interno, afirmando que "começa hoje o trabalho" e que o partido entra numa nova fase de organização e mobilização na região.

Entre as prioridades anunciadas, destacou a criação de uma Comissão Instaladora da Juventude, que deverá reunir na próxima semana com a Juventude Nacional, com o objectivo de definir estratégias para a juventude partidária na Madeira. Referiu também a existência de sete concelhias já preparadas para iniciar funções, sublinhando a importância das estruturas locais no crescimento do partido.

No plano político e organizativo, foi ainda anunciada a realização da primeira convenção autárquica regional no dia 17 de Julho, destinada a apoiar os eleitos locais do partido nas autárquicas de 2025.

Quanto à actuação política, o novo presidente reafirmou que o partido assumirá uma posição de oposição firme ao Governo Regional, prometendo um combate político "forte e duro" e recusando qualquer subserviência ao poder instalado, alinhando a estratégia regional com a linha nacional do partido.

Hugo Nunes encerrou a intervenção agradecendo à equipa de campanha e aos apoiantes, destacando o envolvimento de todos desde o início do processo eleitoral, e concluiu com palavras de mobilização dirigidas à militância.

As eleições internas do CHEGA decorreram entre as 10 e as 19 horas na sede regional, com uma participação estimada em cerca de 33% dos militantes com direito a voto. O acto eleitoral contou apenas com a Lista A em sufrágio.

Roberto Gonçalves foi eleito presidente do Conselho de Jurisdição Regional, com 84,5% dos votos, registando-se 12,2% de votos em branco e 3,4% de nulos.

Para a Mesa Regional da Madeira, foi eleita Renata Rocha, com 85,8% dos votos, 10,8% em branco e 3,4% nulos.

Já para a Comissão Política Regional, Hugo Nunes alcançou uma expressiva vitória, com 94,6% dos votos, registando 2% de brancos e 3,4% de nulos.