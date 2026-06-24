PS aponta para ruas esburacadas e presidente da CMF anuncia 5 milhões para asfaltagem

O deputado Guido Gomes (PS) alertou, esta manhã, na sessão da Assembleia Municipal do Funchal, para necessidade de uma recarga de asfalto em várias estradas do Funchal, que se encontram esburacadas. Segundo o representante socialista, os serviços municipais já taparam algumas vias com remendos mas não chega, apontando para o mau estado de algumas estradas: Caminho do Terço, no troço compreendido entre a Estrada da Boa Nova e a Rua do Pomar; Rua da Pedra Sina; Rua da Casa Velha, entre a estrada da Boa Nova e a Rua Visconde Cacongo; Rua Pita da Silva; Rua do Pombal e Calçada da Encarnação; e Caminho de Santo António.

Na sequência desta intervenção, o presidente da CMF, Jorge Carvalho, explicou que estão a decorrer para vários concursos para obras e que alguns vão ter início em breve, sendo um deles para uma operação de asfaltagem das estradas de todas as freguesias do Funchal no valor de 5 milhões de euros. “Estes processos levam os seus timings e procedimentos. O asfalto obriga a um concurso internacional”, completou.