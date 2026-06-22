Colisão entre trotinete e viatura no Funchal

Um homem de 61 anos ficou ferido, ao início da tarde, na sequência de uma colisão entre uma trotinete e uma viatura, ocorrida na Rua Quinta do Leme, junto ao entroncamento para a Rua da Bela Vista, no Funchal.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram uma ambulância de socorro com três elementos.

A vítima apresentava queixas de dor lombar e cervical, tendo sido estabilizada no local e transportada para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.