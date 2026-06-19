Decorre até Dezembro o período de renovação do Cartão de Reembolso Especial

O Instituto de Administração da Saúde, IP RAM (IASAÚDE) informa, através de um comunicado de imprensa, que o período de renovação do Cartão de Reembolso Especial (CRE) teve início a 1 de Junho e prolonga se até Dezembro. . O CRE é um apoio complementar destinado aos beneficiários do Serviço Regional de Saúde da Madeira, permitindo um reembolso adicional nas consultas médicas realizadas no setor privado, mediante critérios socioeconómicos previamente definidos.

O apoio, segundo refere o IASAÚDE, está organizado em dois escalões: o Escalão A, que é dirigido a pensionistas com pensões até ao salário mínimo regional e isentos de IRS, garante um reembolso de 30 euros por consulta e tem a validade de um ano após a emissão e o Escalão B, destinado a beneficiários do SRS‑Madeira com rendimentos até ao salário mínimo regional e igualmente isentos de IRS, assegura um reembolso de 28,13 euros por consulta, sendo válido por seis meses.

"A renovação do CRE deve ser efectuada presencialmente nos serviços de atendimento dos centros de saúde concelhios ou na sede do IASAÚDE, situada na Rua das Pretas, n.º 1, no Funchal. O processo pode também ser efectuado por terceiros, desde que apresentem a documentação necessária que comprove que o beneficiário mantém os requisitos exigidos para o escalão atribuído", lê-se.

O IASAÚDE sublinha que este apoio tem desempenhado um papel importante na promoção do acesso equitativo aos cuidados de saúde na Região Autónoma da Madeira e apela aos beneficiários para que procedam à renovação dentro do prazo estabelecido, garantindo assim a continuidade do benefício.



