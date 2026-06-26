Seguro garante que Portugal ajudará comunidade portuguesa

O Presidente da República, António José Seguro, garantiu hoje que Portugal ajudará a "grande comunidade de portugueses" na Venezuela, num momento em que aumentou para nove o número de vítimas mortais portuguesas e lusodescendentes na sequência dos sismos.

"Tenho estado a acompanhar [a situação na Venezuela]. Infelizmente, as notícias que nos chegam não são as notícias que nós desejamos. Ainda hoje de manhã, às sete da manhã de cá [hora local, 12:00 em Lisboa], falei ao telefone com o senhor primeiro-ministro", começou por dizer Seguro aos jornalistas, falando à margem de um evento da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na cidade norte-americana de Miami.

"Portugal vai ajudar, como é a sua responsabilidade e uma marca da sua forma de se relacionar com todos os povos e, sobretudo, porque temos uma grande comunidade de portugueses também na Venezuela que precisam do nosso apoio e que precisam que todos nos possamos unir e desenvolver todos os esforços para que todas as pessoas que ainda não foi possível contactar estejam com vida", acrescentou.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Segundo o último balanço oficial, os dois sismos, de magnitude 7,2 e 7,5, com 38 segundos de intervalo, provocaram pelo menos 235 mortos e 4.300 feridos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital, Caracas, e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.

Na sequência destes sismos na Venezuela, país com uma relevante comunidade emigrante portuguesa, o Presidente da República publicou duas notas, na quinta-feira, expressando consternação e solidariedade, a segunda das quais já em Miami, nos Estados Unidos da América.

Em declarações aos jornalistas na quinta-feira, na chegada a Miami, António José Seguro relatou ter recebido do Governo a informação de que o apoio a enviar por Portugal estava a ser preparado para chegar "no mais curto espaço de tempo" à Venezuela.

"O Governo já disponibilizou ajuda, mas aquilo que todos nós desejamos é que possamos rapidamente ter razões positivas para que de facto as famílias possam contactar com os portugueses e os lusodescendentes que ainda não estão contactáveis", indicou.

O Presidente da República viajou para Miami na quinta-feira para assistir ao jogo entre Portugal e a Colômbia do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, a convite do presidente da FIFA, e regressará a Portugal no domingo.