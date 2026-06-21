Como as famílias podem influenciar a vida de casal

Há casais que discutem frequentemente devido à influência das famílias de origem. A relação com os pais, sogros e restantes familiares pode ter um impacto significativo na vida a dois e tornar-se uma fonte de conflito no relacionamento.

A propósito do Dia da Família, assinalado no passado dia 15 de maio, pensamos muitas vezes nas celebrações e nas dedicatórias de amor para aqueles que nos são mais próximos. Mas esta data também pode ser um momento importante para refletir sobre a bagagem emocional e os padrões familiares que levamos connosco quando começamos a construir uma vida de casal.

As relações amorosas trazem vários desafios: a gestão das tarefas domésticas, a comunicação, a confiança ou a sexualidade. No entanto, a influência da família também pode representar um obstáculo na dinâmica do casal.

Construir uma vida a dois implica juntar histórias, modelos familiares e formas diferentes de estar na vida. Muitas vezes, é apenas durante a relação amorosa que nos apercebemos dos padrões familiares que aprendemos enquanto crescíamos. Tendemos a reproduzir comportamentos e dinâmicas que conhecemos desde a infância, mesmo sem nos darmos conta disso.

Por isso, pode ser importante refletir sobre a bagagem emocional que trazemos da nossa família: perceber o que queremos manter, o que queremos transformar e que limites familiares precisamos de criar para proteger a relação.

Ao longo da vida, datas festivas como o Dia da Família reforçam a ideia de que devemos sentir apenas emoções positivas em relação à família. No entanto, nem sempre é assim. A relação familiar pode ser um espaço de amor e conforto, mas também de ansiedade, culpa, angústia ou conflito emocional.

Aceitar esta realidade é um primeiro passo importante para criar limites saudáveis e novas dinâmicas na vida de casal. Sem esquecer que a família da outra pessoa faz parte da sua história e identidade. Mesmo com defeitos e dificuldades, é uma base emocional importante.

É natural gostarmos da nossa família e, ao mesmo tempo, sentirmos necessidade de estabelecer limites. Também é natural sentir que a família da pessoa com quem estamos é diferente da nossa e que, por vezes, isso pode gerar pressão ou desgaste emocional.

Esses sentimentos podem trazer medo: medo de magoar a própria família, medo de criar conflitos ou medo de ferir a pessoa que está ao nosso lado. Ainda assim, falar sobre estas dificuldades com empatia pode fortalecer a relação e ajudar o casal a construir uma dinâmica mais saudável.