Atenção ao protector solar

Se a protecção solar é recomendada durante o ano todo, no Verão é obrigatória. O cuidado começa com a escolha de um protector solar, mas é preciso ter atenção aos índices. Comecemos pelo princípio.

A exposição à luz solar tem benefícios, mas vários malefícios associados. Se por um lado é importante para a saúde mental e para a síntese da vitamina D, por outro está provado que é responsável pelo envelhecimento precoce, manchas e pelo aumento do risco de desenvolvimento de cancro de pele. Mesmo nos dias nublados e longe da praia o sol afecta a saúde da pele. A exposição deve ser nas horas recomendadas e com protecção.

Três grupos de raios

A radiação solar são ondas electromagnéticas emitidas pelo Sol. Divide-se em três grupos. 55% são os Infravermelhos, são os principais. Não são visíveis mas aquecem e asseguram a regulação do clima. Há depois a Luz, que representa 40%, é visível, garante a luminosidade do dia e a fotossíntese das plantas. E os raios Ultravioleta, que apesar de constituírem apenas 5% dos raios, são os de alta energia e são com estes que as pessoas se devem particularmente preocupar.

Particularmente em relação aos raios Ultravioleta, estes estão divididos também em três: UVA, UVB e UVC. Os últimos são os mais perigosos, mas não chegam à superfície da terra, a camada de ozono garante essa protecção. Já os UVA chegam, penetram profundamente na pele e são responsáveis pelo envelhecimento precoce, aumentando a probabilidade de desenvolvimento de cancro da pele; enquanto os UVB, que actuam sobretudo na superfície, promovem o bronzeado, mas podem provocar queimaduras solares e cancro da pele. Estes raios são mais incidentes no Verão e no pico do dia, mas são eles que ajudam na produção da vitamina D. A Clínica Médica do Porto explica tudo.

Sendo o sol o principal agressor da pele, o protector solar é um aliado essencial. Actua ao nível da superfície criando uma barreira contra a radiação, sobretudo ao nível dos raios UVB. A defesa natural da pele contra estes raios é o vermelhão, a produção de melanina e o engrossamento da pele, a par de outros processos internos para reparar os danos.

100% é impossível

Primeiro é importante dizer que a radiação solar é cumulativa, por isso o protector solar deve ser usado diariamente desde tenra idade, mesmo no Inverno, e que nenhum consegue filtrar 100% dos raios solares. A protecção deve passar por isso sempre também por óculos de sol, vestuário e chapéu. Tenha em mente que a radiação do sol reflete-se na água, areia e neve e que entre as 11h e as 16h a exposição ao sol está proibida, se quer ter uma pele saudável.

Há três tipos de protectores solares em termos de composição e mecanismos de defesa: os físicos, também chamados minerais; os químicos; e os mistos. Os físicos criam uma barreira física que ajuda a reflectir a radiação solar e absorvem a parte restante dos raios. Os químicos protegem através de uma reação química. Absorvem a radiação solar e convertem-na em calor ou noutra energia que se dissipa à superfície da pele, sem penetrar.

Os físicos são mais rápidos do que os químicos, que devem ser aplicados pelo menos 30 minutos antes da exposição ao sol. Os físicos são em geral mais espessos e difíceis de aplicar e costumam deixar um esbranquiçado na pele, mas são mais estáveis quando expostos à luz solar, os químicos podem degradar-se. Os físicos são particularmente indicados para crianças até um ano e pessoas com pele sensível ou reactiva. Mas A eficácia do protector solar depende sobretudo da forma como é aplicado, sublinha a clínica.

Muito e várias vezes

O protector deve ser reaplicado de duas em duas horas e depois de ir ao banho, mesmo no caso de protetores resistentes à água, deve reaplicar também depois de se secar na toalha ou de fricção com areia. Seja generoso na quantidade e aplique de forma uniforme, sem esquecer a nuca, orelhas testa e peito do pé.

O FPS é o Factor de Protecção Solar, o índice de protecção solar, mede a capacidade de protecção contra os raios UVB, estima o número de vezes que o protector solar aumenta a protecção natural da pele contra as queimaduras solares. Um FPS 50, a pele é protegida durante 50 vezes mais tempo do que sem protector solar, explica a clínica. O FPS 50 filtra cerca de 98% dos raios UVB. Só que a indicação da embalagem não é a protecção efectiva. É a protecção em contexto de laboratório. Na vida real, entram factores como o tipo de pele, a intensidade da radiação, a transpiração, os banhos, a actividade, a hora de exposição ao sol e o local.

A protecção mínima recomendada é de FPS 30, deve optar pelos mais elevados. A Skin Cancer Foundation aconselha FPS 50 ou superior para actividades ao ar livre prolongadas.

Há protectores que incluem protecção contra os UVA, a maioria não. A indicação deverá estar na embalagem. Significa que a proteção contra os raios UVA corresponde a, pelo menos, um terço do FPS indicado (que se refere aos UVB).