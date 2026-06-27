Ponta do Sol prolonga horário de bares e restaurantes para o jogo de Portugal

O Município da Ponta do Sol concedeu uma licença extraordinária de funcionamento e de ruído até às 3 horas da madrugada deste domingo aos estabelecimentos de restauração e bebidas do concelho que pretendam transmitir o jogo entre Portugal e a Colômbia, a contar para a última jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo.

A medida pretende permitir que adeptos e visitantes acompanhem a partida em ambiente de convívio nos bares e restaurantes do concelho, incentivando simultaneamente a dinamização do comércio local.