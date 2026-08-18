Dois motociclistas feridos em acidentes distintos no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados, pelas 20h15, para uma colisão entre um carro e uma mota, na Avenida das Madalenas, no Funchal.

O acidente provocou ferimentos num homem, de 53 anos, que seguia na mota. A vítima foi assistida no local e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Mais tarde, pelas 23h30, os bombeiros foram chamados à Praça da Autonomia, também no Funchal, para socorrer um jovem, de 20 anos, que sofreu um despiste de mota.

O jovem foi igualmente encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu tratamento.