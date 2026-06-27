Grupo parlamentar do PSD assinala 50 anos das primeiras eleições livres na Madeira

Hoje assinalam-se os 50 anos da realização das primeiras eleições livres e democráticas para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um momento que o Grupo Parlamentar do PSD -Madeira faz questão de salientar, considerando-o como "fundador da nossa história autonómica que permitiu aos madeirenses e porto-santenses escolher, pela primeira vez, os seus representantes e iniciar um percurso de afirmação política, desenvolvimento económico e progresso social sem paralelo na história da Região."

Um comunicado enviado às redacções refere que a "instalação das instituições autonómicas representou o reconhecimento da capacidade dos madeirenses para decidirem o seu próprio futuro, aproximando as decisões políticas da realidade da Região e criando as condições para responder às necessidades de um povo que, durante demasiado tempo, viu as suas aspirações condicionadas pela distância e pelo centralismo."

Passados 50 anos torna-se "é impossível dissociar a Autonomia do extraordinário percurso de transformação da Madeira. A melhoria das acessibilidades, o reforço dos serviços públicos, a modernização das infraestruturas, o crescimento económico e a afirmação da Região no contexto nacional e internacional são expressão de um modelo autonómico que devolveu esperança, confiança e oportunidades às sucessivas gerações de madeirenses."

Assim, "assinalar esta data é, por isso, prestar homenagem a todos aqueles que contribuíram para a construção da Autonomia e reafirmar o compromisso de continuar a defendê-la, aprofundando-a e valorizando-a. Porque a melhor forma de honrar os últimos cinquenta anos é assegurar que as próximas gerações encontram uma Madeira ainda mais desenvolvida e cada vez mais capaz de decidir o seu próprio destino", remata o grupo parlamentar.