“Autonomia teve de ser conquistada passo a passo nos últimos 50 anos”, reconhece José Pedro Aguiar-Branco
O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco reconhece que “a autonomia teve de ser conquistada passo a passo nos últimos 50 anos”. E deixou uma observação. “Ainda hoje, 50 anos depois, há quem não consiga esconder um certo paternalismo para com as Regiões, há quem veja os órgãos regionais como subalternes e a lei das finanças regionais com uma espécie de mesada dada a um filho mais velho”, referiu, defendendo a sua revisão.
“Devemos celebrar tudo o que a autonomia permitiu aos portugueses residentes na Madeira e nos Açores. A autonomia funcionou. Funciona, isso é factual”, garantiu na sessão plenária comemorativa dos 50 anos da autonomia das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, que está a decorrer na Assembleia da República.
“Não conhecemos a factura do isolamento e da distância, mas sabemos que a Madeira e os Açores nunca quiseram ser conhecidas com regiões ultraperiferias, mas como Regiões Autónomas e pelos instrumentos que têm para vencer as dificuldades”, observou.
“Não há contradição entre poder central e autonomia, não há distância entre ser açoriano, entre ser madeirense e entre ser português”, sublinha.
“A sessão de hoje é especial, pois foi nesta câmara que há 50 anos nasceu a autonomia dos Açores e da Madeira. A autonomia foi inscrita na própria constituição”, afirmou ainda o presidente da Assembleia da República.