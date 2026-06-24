Prémio de Artesanato Regional dedicado aos 50 anos da Autonomia

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) promove, pelo quinto ano consecutivo, o Prémio de Valorização do Artesanato Regional (PVAR), reforçando o seu papel na promoção, valorização e dinamização do setor artesanal da Região.

Segundo nota à imprensa, a iniciativa, promovida pelo IVBAM através da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, tem como objectivo distinguir a excelência e diferenciação do artesanato madeirense, incentivando simultaneamente a preservação dos saberes tradicionais e a valorização desta arte enquanto expressão da identidade cultural da Região.

A 5.ª edição do prémio assume especial relevância por ser dedicada ao tema 'Autonomia – 50 anos de história', assinalando as cinco décadas da Autonomia Regional. Neste contexto, o IVBAM desafia os artesãos da Região a desenvolverem peças inspiradas na memória coletiva, nos símbolos e no percurso histórico da Autonomia, promovendo abordagens que aliem tradição e inovação.

Enquanto entidade responsável pela organização do prémio, o IVBAM assegura a coordenação técnica da iniciativa, a gestão do processo de candidaturas, a receção das peças a concurso e a condução do processo de avaliação e atribuição dos prémios, reforçando o seu papel enquanto entidade de referência na valorização e certificação do artesanato regional.

O concurso destina-se a artesãos reconhecidos pelo IVBAM, podendo as candidaturas ser individuais ou colectivas. São admitidas peças nas vertentes de artesanato tradicional e contemporâneo, sendo valorizados critérios como a qualidade de execução, autenticidade, criatividade e inovação.

O prémio pretende igualmente incentivar a cooperação entre artesãos e outros agentes culturais e criativos, promovendo o desenvolvimento do setor. As candidaturas serão avaliadas com base na adequação à temática, qualidade estética, autenticidade e valor identitário das peças apresentadas.

As candidaturas decorrem entre 15 e 30 de Julho de 2026, através de formulário próprio, através do site do Instituto, sendo que a entrega das peças a concurso deverá ocorrer entre 1 e 15 de Outubro de 2026.

O IVBAM sublinha ainda a importância desta iniciativa como instrumento de política pública, contribuindo para a sustentabilidade económica dos artesãos, a preservação do património imaterial e a afirmação da Madeira como território de forte identidade cultural e criativa.