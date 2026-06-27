Festas de São Pedro animam Porto Santo com três dias de tradição e convívio

A ilha do Porto Santo volta a celebrar as tradicionais Festas de São Pedro, uma festividade que, apesar de não ter a dimensão das comemorações de São João, continua a reunir muitos porto-santenses e visitantes em torno da capela dedicada ao santo padroeiro dos pescadores.

As celebrações decorrem durante este domingo e prolongam-se até segunda-feira, dia de São Pedro, prometendo um ambiente de convívio, animação e valorização das tradições locais.

O recinto da festa conta com as habituais barraquinhas de comes e bebes, bem como diversos expositores de artesanato, onde os visitantes podem conhecer e adquirir produtos típicos produzidos por artesãos do Porto Santo.

A animação musical será uma constante ao longo dos três dias de festividades, com actuações de vários artistas locais, entre os quais Sílvio Resende, Duo M-S e Paulo Melim, que prometem animar as noites da ilha dourada.

A previsão de bom tempo deverá ainda contribuir para uma forte adesão às festividades, que voltam a afirmar-se como um dos momentos altos do calendário festivo da ilha.