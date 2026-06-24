Nuno Batista destaca investimento público, habitação e mobilidade

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, afirmou, durante a sessão comemorativa do Dia do Concelho, que o investimento público em curso na ilha ultrapassa os 100 milhões de euros e defendeu a cooperação entre instituições para concretizar projectos considerados prioritários para a população.

No discurso, Nuno Batista referiu que os principais investimentos em execução resultam do trabalho conjunto entre a autarquia, o Governo Regional e outras entidades públicas. Segundo o autarca, áreas como as energias renováveis, a digitalização, os cuidados de saúde e a habitação têm registado avanços nos últimos anos.

O presidente da Câmara destacou ainda medidas municipais de apoio social implementadas durante o mandato, entre as quais a comparticipação de medicamentos, incentivos à natalidade, um banco de ajudas técnicas, um fundo municipal de emergência, o programa 'Casa Arrumada' e apoios à aquisição de material escolar.

Segundo Nuno Batista, o banco de ajudas técnicas já apoiou mais de 28 famílias e o programa 'Casa Arrumada' beneficiou mais de 70 agregados familiares. Referiu também que, em articulação com o Governo Regional e o Instituto de Habitação, foram criados 30 fogos habitacionais.

Durante a intervenção, o autarca afirmou que a receita municipal aumentou mais de 300% e que o património valorizou cerca de 80%. Acrescentou que a alteração à Estratégia Local de Habitação foi recentemente aprovada, permitindo avançar com novos projectos habitacionais.

Sobre obras públicas em curso, Nuno Batista reconheceu atrasos em alguns projetos, referindo que determinadas empreitadas dependem da disponibilidade de alojamento para trabalhadores deslocados para a ilha. Indicou que algumas intervenções poderão arrancar a partir de Setembro.

O presidente da Câmara referiu ainda que vários projectos registaram aumentos de custo face aos valores inicialmente previstos. Como exemplo, apontou o lar de idosos, cujo orçamento inicial de 2,5 milhões de euros passou para 4,5 milhões.

A mobilidade foi outro dos temas abordados. Nuno Batista considerou que as dificuldades verificadas nas ligações aéreas não podem repetir-se e defendeu uma resposta que garanta a ligação dos porto-santenses ao exterior. "Os porto-santenses não podem ser abandonados", afirmou.

O autarca manifestou também preocupação com a concessão do porto da ilha, referindo informações sobre um possível aumento de preços. Defendeu que o concessionário deverá cumprir as obrigações contratuais e executar as obras previstas.

Entre as prioridades identificadas para o futuro, Nuno Batista destacou ainda a construção do campo desportivo do Portossantense e a necessidade de clarificar as competências relacionadas com a limpeza das ribeiras, após alterações legislativas que transferem responsabilidades para a autarquia.

Na parte final da intervenção, o presidente da Câmara sublinhou a importância do actual quadro de financiamento comunitário, referindo que as obras executadas até ao momento foram aprovadas para financiamento, ficando a autarquia responsável por cerca de 15% dos respetivos custos.

"Não chega falar, é preciso demonstrar", declarou.

O discurso terminou com agradecimentos às entidades, colaboradores e participantes nas festividades de São João, destacando o papel destas celebrações na vida do concelho.