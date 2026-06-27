Papa apela à solidariedade da comunidade internacional

O Papa Leão XIV manifestou-se hoje solidário com a população da Venezuela afetada pelos dois sismos de quarta-feira e apelou à solidariedade da comunidade internacional para com o país.

"Quero expressar a nossa solidariedade, a minha e a de todo o Colégio Cardinalício, para com a população da Venezuela duramente atingida pelos violentos sismos dos últimos dias", afirmou Leão XIV no final do consistório de cardeais no Vaticano.

Além de ter dito que iria rezar pelas vítimas, familiares "e por todos os que sofrem as consequências destas tragédias", o Papa pediu "para que não falte solidariedade à comunidade internacional para com esta querida nação".

Os dois grandes sismos registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo menos 1.430 mortos e 3.328 feridos, segundo o mais recente balanço oficial. Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Entre os mortos há pelo menos 41 portugueses e lusodescendentes, e outros 87 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

O Papa Leão XIV já tinha anunciado anteriormente o envio de 100.000 euros em ajuda humanitária à Venezuela, um montante entregue aos máximos responsáveis da Igreja locais, através da Esmolaria Apostólica.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.