Nuno Maciel quer Portugal “a jogar como equipa” antes de brindar à Sidra da Madeira

Antes da sidra, o futebol. Na Placa Central, onde hoje arranca a Festa da Sidra, e aos microfones da TSF, Nuno Maciel foi primeiro desafiado a olhar para a selecção nacional e para o jogo de Portugal no Mundial.

A preocupação não está na qualidade individual dos jogadores. Essa, considera, existe e é reconhecida. O problema está no funcionamento colectivo.

“Custa-me ver que a equipa não joga como equipa, e isso parece-me grave. Quem lidera tem que ter capacidade para pôr uma equipa a jogar como equipa”, afirmou.

Nuno Maciel evitou entrar em comentários técnicos, por considerar que não é “abalizado” para essa análise, mas não escondeu o receio de que uma geração com talento possa não ser devidamente aproveitada se Portugal não encontrar maior sentido colectivo.

Para o jogo de hoje, deixou o desejo: “Que a equipa jogue como equipa. Se for preciso mexer no banco, que se vá buscar soluções ao banco. Se for preciso mexer no onze, que se mexa. Nós temos que ganhar este jogo.”

Só depois veio a Sidra da Madeira. A festa, que decorre até 28 de Junho, pretende valorizar um produto regional certificado e dar maior visibilidade às variedades regionais de pêros, peras e maçãs.

Nuno Maciel destacou a importância da Sidra da Madeira IGP como produto premium, diferenciado pela origem, pelo clima, pela terra e pelas condições de produção.

“Pretendemos valorizar um produto que é nosso, diversificar a actividade agrícola e potenciar as nossas produções”, sublinhou.

O objectivo, acrescentou, é também económico: criar mais rendimento para os agricultores e afirmar a Sidra da Madeira como produto com identidade própria no mercado.