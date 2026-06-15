Nuno Maciel em Santana para apresentar o PEPAC

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará presente amanhã, terça-feira, dia 16 de Junho, pelas 18h00, no Auditório do Parque Temático, em Santana, onde presidirá à sessão de divulgação das medidas de apoio do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).

A iniciativa, que "pretende dar a conhecer os fundos comunitários para o sector primário, a sua mecânica de funcionamento e as oportunidades de investimento", tem sido promovido em sessões de divulgação em todos os concelhos da Região.

"Depois do PRODERAM, este quadro comunitário representa um dos maiores instrumentos de apoio público ao desenvolvimento do setor primário regional", recorda a SRAP, realçando que com "uma dotação global de cerca de 141 milhões de euros, 85% financiados pelo FEADER – Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Regional, e 15% assegurados pelo Orçamento da Região, o valor global pode representar mais de 200 milhões de euros impactados diretamente na economia regional, fruto do esforço investido pelos privados", conclui.