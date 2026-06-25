Equipas de socorro da ONU a caminho da Venezuela

Equipas especializadas de socorro coordenadas pela ONU estão a caminho da Venezuela para participar nas operações de busca de pessoas desaparecidas, possivelmente soterradas nos escombros, após os dois sismos que atingiram o país, anunciou hoje a presidente interina venezuelana.

"[Os socorristas] já estão a caminho do nosso país para participar nestes esforços", declarou Delcy Rodríguez numa intervenção transmitida pela televisão.

A presidente interina da Venezuela acrescentou ter falado com vários líderes estrangeiros e com um representante das Nações Unidas (ONU) na Venezuela.

Dois grandes sismos foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causando pelo menos 164 mortos e mais de 970 feridos, segundo o balanço oficial provisório.

Pelo menos 164 mortos e 971 feridos após sismos na Venezuela Pelo menos 164 pessoas morreram e 971 ficaram feridas depois de dois fortes sismos terem atingido a Venezuela, declarou hoje a Presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na região de La Guaira, a cerca de 30 quilómetros a norte de Caracas, uma das mais afetadas.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.