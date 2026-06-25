Rede social X desbloqueada na Venezuela

A rede social X foi desbloqueada na Venezuela na sequência dos dois sismos que atingiram o país, avançou hoje a emissora britânica BBC.

De acordo com a BBC News Mundo, várias contas de redes sociais especializadas em contornar esta rede censurada no país avançaram que o bloqueio tinha sido levantado pelos operadores de telecomunicações CANTV, Thundernet, Digitel e Movistar.

O Governo venezuelano ainda não se pronunciou sobre o alegado desbloqueio da rede social.

Horas antes, a Missão Internacional de Apuramento de Factos da ONU sobre a Venezuela tinha pedido à Comissão Nacional de Telecomunicações da Venezuela (CONATEL) para que desbloqueassem de imediato o acesso às redes sociais e meios de comunicação social.

"Nas próximas horas e dias, o acesso à informação será uma questão de vida ou de morte. Não pode haver qualquer desculpa para não o fazer imediatamente", afirmou a missão da ONU sobre a Venezuela em comunicado, acrescentando estar "profundamente alarmada e entristecida" com os acontecimentos.

Dois grandes sismos foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causando pelo menos 164 mortos e mais de 970 feridos, segundo o balanço oficial provisório.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na região de La Guaira, a norte de Caracas, uma das mais afetadas.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.

A Venezuela acolhe uma das maiores comunidades de emigrantes portugueses e lusodescendentes no mundo.

Pelo menos cinco portugueses, quatro dos quais da mesma família, estão desaparecidos em La Guaira, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

A diplomacia portuguesa, que ainda não tem conhecimento de vítimas mortais na sequência destes sismos, admitiu que poderão existir muitas mais situações de portugueses e lusodescendentes afetados, dada a dimensão da comunidade portuguesa no país.