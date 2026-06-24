Dois mortos em Espanha por golpes de calor

Duas pessoas morreram por golpes de calor em Espanha na terça-feira, dia em que as temperaturas superaram os 44 graus Celsius em alguns pontos do país, disseram as autoridades locais.

Uma pessoa com 90 anos morreu numa residência de idosos no País Basco e outra com 68 anos morreu na Andaluzia, ambas vítimas de golpes de calor, segundo os serviços de emergências das duas regiões.

Espanha, como outros países da Europa, está a ser atingida por uma onda de calor desde o fim de semana.

A Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) disse hoje que as temperaturas máximas alcançaram na terça-feira os 44°C (graus Celsius) em Jaén e os 45°C em Montoro, dois locais da Andaluzia, no sul do país.

Foram também registadas na terça-feira temperaturas muito elevadas e, em alguns casos, recordes históricos, em zonas do norte de Espanha, nomeadamente, nas regiões da Cantábria (43,7ºC), do País Basco e de Navarra (acima dos 42ºC).

Na terça-feira, Andaluzia, Cantábria e País Basco estiveram sob aviso vermelho (nível máximo de risco).

O aviso vermelho mantém-se hoje para a Cantábria e o País Basco, por previsões de temperaturas máximas ainda acima dos 40ºC.

As autoridades esperam "uma descida significativa" das temperaturas para quinta-feira, tanto máximas como mínimas, e o fim da onda de calor em todo o território continental de Espanha

Pelo menos 94 milhões de pessoas na Europa deverão sentir hoje temperaturas acima dos 35°C, segundo dados levantados pela agência de notícias francesa AFP, com a maioria dos afetados em França e Espanha.

As temperaturas máximas deverão ultrapassar os 30°C para mais de 350 milhões de pessoas na Europa (excluindo a Turquia), o que representa quase dois terços da população do continente.

Esta análise, baseada nas previsões do serviço meteorológico alemão e nas projeções populacionais de 2025 do Joint Research Centre, está em linha com os dados da organização não-governamental (ONG) austríaca Klimadashboard.

Na União Europeia (UE), prevê-se que mais de 90 milhões de pessoas sejam afetadas por temperaturas superiores a 35°C, principalmente em França (50 milhões na França continental) e em Espanha (mais de 20 milhões).

Quase todos os residentes da França continental também deverão sentir hoje temperaturas acima dos 30°C. Em Espanha, 38 milhões de pessoas serão afetadas.

Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Itália, Portugal, Alemanha e Hungria deverão também ser significativamente afetados.

Para estabelecer estes números, a AFP utilizou um método semelhante ao do Klimadashboard, combinando o modelo de previsão meteorológica do Deutscher Wetterdienst (DWD), o serviço meteorológico alemão, calculado às 00:00 GMT, com a densidade populacional.

Os residentes de uma área foram contabilizados se o modelo prevê temperaturas superiores a 30°C ou 35°C em algum momento do dia de hoje.

O modelo tem uma precisão de aproximadamente 6,5 quilómetros, mas não consegue refletir totalmente as ilhas de calor urbanas, disse à AFP David Jablonski, da Klimadashboard.

Assim, a análise "provavelmente subestima o número de pessoas afetadas em áreas urbanas densamente povoadas", afirmou a organização no seu portal, "European Heat Tracker".