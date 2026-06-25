Momentos de pânico por toda a Venezuela

Os fortes sismos que atingiram a Venezuela provocaram momentos de grande pânico entre a população, como é natural em eventos catastróficos como os que aconteceram na última tarde/noite.

Em várias cidades, milhares de pessoas saíram apressadamente de casas, edifícios e locais de trabalho, procurando abrigo em espaços abertos perante o receio de novos abalos.

Imagens divulgadas nas redes sociais e por órgãos de comunicação social mostram ruas repletas de pessoas, trânsito congestionado e operações de emergência em curso nas zonas mais afetadas.

Além das vítimas e dos danos materiais registados, o medo e a incerteza marcaram as horas que se seguiram ao desastre, numa altura em que muitas famílias procuravam informações sobre familiares e amigos.