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Fogo em canavial nos Canhas extinto após duas horas de combate

Foto Google Earth
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Um incêndio em mato, que consumiu sobretudo canavial, deflagrou na madrugada desta sexta-feira, na freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol, mobilizando meios de três corporações de bombeiros da Madeira.

O alerta foi dado cerca das 00h00 para um foco de incêndio no Caminho do Lombo do Meio, zonas altas daquela freguesia. Para o local foram mobilizados seis operacionais dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, apoiados por uma viatura pesada e uma viatura ligeira de combate a incêndios, que tiveram apoio dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários da Calheta.

As chamas foram rapidamente dominadas e extintas, com os meios da corporação responsável a regressarem ao quartel pelas 3h00, não havendo registo de feridos nem de danos em habitações circundantes, numa zona de casas dispersas e de terrenos agrícolas.

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