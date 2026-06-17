Bombeiros chamados para queimada na Ribeira Brava

Uma queimada descontrolada originou, ao início da tarde desta quarta-feira, um pequeno incêndio junto ao posto de combustível da Repsol, na zona de entrada da via rápida da Ribeira Brava.

O alerta foi dado entre as 12h30 e 13 horas, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que enviaram dois meios e seis operacionais.

À chegada, os bombeiros conseguiram rapidamente dominar as chamas e resolver a situação, sem que haja registo de feridos ou de danos de maior dimensão.