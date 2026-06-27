PR faz momento de silêncio pelas vítimas em encontro com lusodescendentes

O Presidente da República, António José Seguro, reuniu-se com a comunidade portuguesa da Florida, no sudeste dos EUA, incluindo vários luso-venezuelanos, e fez um minuto de silêncio pelas vítimas dos sismos na Venezuela.

"Estou feliz por estar aqui convosco, mas quero também dizer-vos que estou a acompanhar em permanência, em articulação com o Governo português, e com muita preocupação a situação que se está a viver na Venezuela. Em especial a situação da grande comunidade de portugueses e luso-venezuelanos naquele país", começou por dizer o chefe de Estado, na sexta-feira.

Numa receção à comunidade portuguesa do estado da Florida, num hotel em Miami, Seguro lamentou as 28 mortes já confirmadas de portugueses e lusodescendentes devido aos sismos que atingiram a Venezuela na quarta-feira.

"Expresso sentidas condolências às famílias. Sei que muitos de vós aqui sois também luso-venezuelanos. Espero que as vossas famílias estejam bem e que já tenham tido oportunidade de falar, de contactar com elas. Que encontrem todos vós, e sobretudo aqueles que vivem ainda momentos de angústia, e em particular aqueles que vivem momentos de perda, força e coragem para enfrentar esta tragédia", acrescentou.

O Presidente da República dirigiu-se então ao público e pediu que o acompanhassem num momento de silêncio em homenagem àqueles que perderam a vida nessa catástrofe.

Os dois grandes sismos que foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo menos 929 mortos e 3.360 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 28 portugueses e luso-descendentes, e outros 85 estão desaparecidos.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.

Num encontro com cerca de duas centenas de pessoas , António José Seguro abordou o significado de ser português e enalteceu as comunidades espalhadas pelo mundo como "uma parte essencial de Portugal".

"São um ativo valiosíssimo que, com o seu trabalho, empreendedorismo e espírito de iniciativa contribuem diariamente para estreitar o relacionamento entre Portugal e o país de acolhimento e para elevar e levar bem longe o nome de Portugal", afirmou.

Referindo-se à vasta comunidade de origem portuguesa nos Estados Unidos, "com cerca de um milhão e meio de pessoas espalhadas pelo país e muito diversa nas suas características, profissões e idades", o Presidente observou que está presente em todos os domínios da sociedade norte-americana e é "muito respeitada".

"E é o caso, muito concretamente, daqui da Florida, o estado onde mais cresceu a nossa comunidade na última década. Os números mais recentes apontam para cerca de 15 a 20 mil cidadãos portugueses residentes na Florida e, de acordo com os cadernos eleitorais das últimas eleições presidenciais, é já a segunda maior circunscrição eleitoral de Portugal nos EUA", sublinhou.

O Presidente destacou igualmente o papel da língua portuguesa como o elo mais profundo que uma comunidade pode manter com as suas origens.

Admitiu ter como prioridade que as comunidades no estrangeiro possam continuar a aprender português.

"Portugal tem a responsabilidade de garantir a essas comunidades uma rede que permita aos seus filhos continuar a aprender a nossa língua. (...) Hoje, a língua portuguesa é ensinada em 195 escolas nos Estados Unidos, abrangendo cerca de 21 mil alunos. Há naturalmente muito caminho a percorrer para alargar este número", disse.

O chefe de Estado aproveitou a presença em solo norte-americano para enaltecer as relações entre Portugal e os Estados Unidos, defendendo que são um eixo estruturante da política externa portuguesa e que "são países amigos e aliados, parceiros em termos políticos, económicos, geoestratégicos, de segurança e defesa".

"É uma parceria que se renova, uma parceria entre iguais e, como todas as amizades verdadeiras, não exige concordância permanente. Exige, sim, lealdade, reciprocidade e respeito mútuo", assinalou.

António José Seguro viajou para Miami para assistir hoje ao jogo entre Portugal e a Colômbia, para o Grupo K do Mundial2026, a convite do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e regressará a Portugal no domingo.

Sobre o encontro da equipa das quinas, Seguro afirmou que, quando a seleção entrar em campo, "estaremos todos juntos, não haverá há linhas a separar os de cá e os de lá".

"Estamos todos unidos pela mesma bandeira e pela mesma emoção. E essa é talvez a imagem mais bela do que significa ser português: estar espalhado pelo mundo e ainda assim bater como um só coração. Obrigado por aquilo que são. Obrigado por nunca deixarem de ser portugueses. E vamos Portugal", concluiu.

Estiveram também presentes no encontro a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e o embaixador de Portugal em Washington, Francisco Duarte Lopes.