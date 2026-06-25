Assembleia da Madeira cumpre um minuto de silêncio em solidariedade com vítimas na Venezuela

O debate mensal desta manhã na Assembleia Legislativa da Madeira foi antecedido por um minuto de silêncio em solidariedade com as vítimas dos dois terramotos ocorridos ontem à noite na Venezuela.

Este gesto foi sugerido pela presidente do parlamento, Rubina Leal, que abriu a sessão plenária com uma declaração em que, em nome de todos os deputados e da Assembleia, expressou solidariedade com o povo venezuelano, bem como com a comunidade na diáspora.