Universidade Sénior do 'Imaculado' participa em encontro da RUTIS

Uma comitiva da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria participou no XXI Encontro Nacional de Universidades Seniores, promovido pela RUTIS – Rede de Universidades da Terceira Idade e Seniores de Portugal. A delegação, composta por 29 elementos e liderada pelo presidente da Junta de Freguesia, Pedro Araújo, representou o Imaculado Coração de Maria, o Funchal e a Madeira.

O programa incluiu a sessão de abertura, o tradicional desfile das bandeiras, momentos de convívio entre participantes de todo o país e o baile de encerramento no Multiusos de Gondomar. A comitiva visitou ainda o Museu Mineiro de São Pedro da Cova, a convite da Junta de Freguesia de Fânzeres e São Pedro da Cova.

A deslocação prossegue com uma visita a locais emblemáticos do Porto, como a Sé do Porto, a Estação de São Bento, a Praça da Liberdade e a Avenida dos Aliados. O programa prevê uma receção oficial na Câmara Municipal do Porto e, já durante a tarde, a participação nas tradicionais festividades do São João, estando o regresso da comitiva madeirense à Madeira previsto para amanhã, quarta-feira.