Duas vítimas lusodescendentes confirmadas no sismo na Venezuela

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, confirmou há minutos a existência de duas vítimas mortais lusodescendentes na sequência do forte sismo que atingiu a Venezuela, adiantando que a Madeira já manifestou disponibilidade para colaborar nas operações de socorro e apoio às populações afectadas.

À margem da visita à Festa da Sidra, na Avenida Arriaga, no Funchal, Albuquerque revelou que as informações disponíveis apontam para danos significativos em várias zonas de Caracas e arredores, onde se registaram desabamentos de edifícios e infra-estruturas, embora as dificuldades nas comunicações estejam a dificultar o apuramento da dimensão real da tragédia.

“Temos a confirmação de duas vítimas com ligação à Madeira, mas sabemos que há ainda muitas pessoas desaparecidas e sem contacto”, afirmou, sublinhando que as próximas 48 horas serão decisivas para as operações de busca e salvamento.

O governante explicou que a Região já comunicou ao Governo da República e às entidades nacionais competentes os meios que poderá disponibilizar para apoiar a resposta à emergência. Entre as opções em análise está o envio de equipas especializadas de resgate e de apoio médico, integradas numa eventual operação nacional ou europeia.

Contudo, a operação enfrenta constrangimentos logísticos, uma vez que um dos principais aeroportos da área afectada se encontra encerrado, obrigando à avaliação de rotas alternativas para a chegada de pessoal e equipamentos.

Miguel Albuquerque salientou que, nesta fase, a prioridade absoluta passa pelo salvamento de pessoas soterradas e pelo tratamento dos feridos, considerando prematuro avançar com números definitivos sobre vítimas ou prejuízos materiais.

O presidente do Governo Regional recordou ainda a tragédia de Vargas, em 1999, para alertar para as dificuldades inerentes ao levantamento rigoroso de vítimas em situações desta natureza, admitindo que o balanço final possa demorar vários dias a ser conhecido.

Questionado sobre as necessidades da comunidade madeirense residente na Venezuela, Albuquerque apelou à serenidade e à solidariedade, garantindo que a Região acompanhará de perto a evolução da situação e prestará o apoio possível às famílias afectadas.