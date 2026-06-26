Número de portugueses e lusodescendentes mortos sobe para 28

Pelo menos 28 portugueses e lusodescendentes morreram devido aos sismos que atingiram a Venezuela, na quarta-feira, revelou hoje, em Beja, o secretário de Estado das Comunidades.

Emídio Sousa acrescentou que, além dos mortos, estão 85 pessoas desaparecidas.

O secretário de Estado falava aos jornalistas, na base aérea de Beja, antes da partida - prevista entre entre as 19:30 e as 20:00 - de dois aviões KC-390 da Força Aérea Portuguesa que transportam um total de 64 pessoas.

Fazem parte da força conjunta elementos da Unidade Especial de Proteção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que reúnem "capacidades especializadas em operações de busca e salvamento, recuperação de vítimas, resposta a catástrofes e apoio médico de emergência", segundo o MNE.

Seguem ainda a bordo cerca de 23 toneladas de ajuda humanitária, destinada a apoiar as operações de socorro e assistência às populações afetadas, referiu o governante.