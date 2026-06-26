Número de portugueses e lusodescendentes mortos sobe para 15

Subiu para 15 o número de mortos portugueses e lusodescendentes na sequência dos sismos que atingiram a Venezuela, anunciou hoje, em Beja, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa.

O secretário de Estado falava aos jornalistas, na base aérea de Beja, antes da partida - prevista entre entre as 19:30 e as 20:00 - de dois aviões KC-390 da Força Aérea Portuguesa que transportam um total de 64 pessoas.

Seguem ainda a bordo cerca de 23 toneladas de ajuda humanitária, destinada a apoiar as operações de socorro e assistência às populações afetadas, referiu o governante.