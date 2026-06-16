Possibilidade de aguaceiros fracos esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 17 de Junho, períodos de céu muito nublado em todo o arquipélago da Madeira.

De acordo com a previsão, existe possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, sobretudo na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira. O vento deverá soprar de norte/nordeste, fraco a moderado, com intensidade entre os 10 e os 30 km/h.

Na região do Funchal, o céu também deverá apresentar-se muito nublado, estando previsto vento fraco, inferior a 15 km/h.

Os termómetros vão oscilar entre os 18 e os 24ºC na Madeira e no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de noroeste com cerca de um metro de altura, enquanto na costa sul as ondas deverão ser inferiores a um metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 19 e os 20ºC.