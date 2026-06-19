Céu muito nublado e possibilidade de chuva fraca este sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 20 de Junho, no arquipélago da Madeira, períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca, mais prováveis no final do dia.

O vento deverá soprar fraco, inferior a 15 km/h, em todo o arquipélago.Para a região do Funchal, a previsão aponta igualmente para períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de chuva fraca no final do dia e vento fraco.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de noroeste com cerca de 1 metro, enquanto na costa sul as ondas deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 20 e os 22 graus Celsius.