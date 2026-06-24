PSP multa dezenas de viaturas na Rua do Amparo e Rampa dos Piornais

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve, esta quarta-feira, 24 de Junho, a multar dezenas de viaturas estacionadas em infracção na Rua do Amparo e na Rampa dos Piornais, no Funchal, numa acção que apanhou de surpresa vários moradores.

As viaturas encontravam-se estacionadas em zonas de linhas amarelas contínuas.

Ao DIÁRIO, um residente mostrou-se surpreendido com a operação, sublinhando que uma intervenção desta dimensão "nunca aconteceu" naquela zona. Segundo o mesmo, trata-se de uma área com poucas opções de vagas de estacionamento, o que leva muitos condutores a deixar as viaturas na via pública.

“Há falta de estacionamento e há apartamentos que só têm um lugar”, referiu, acrescentando que “as pessoas não têm onde estacionar”.

O morador acrescenta ainda que a fiscalização não era habitual naquele local, considerando que se trata de uma rua com reduzido movimento automóvel. "São ruas que não têm quase nada de trânsito", afirmou.

A situação está a gerar descontentamento entre residentes, que pedem uma solução para a falta de estacionamento naquela zona da cidade.