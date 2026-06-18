Paulo Cafôfo participa na Sessão Constitutiva da Assembleia Nacional de Cabo Verde

O líder parlamentar do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, participou, esta quinta-feira, 18 de junho, na Sessão Constitutiva da XI Legislatura da Assembleia Nacional de Cabo Verde, que decorreu no Palácio da Assembleia Nacional, na Cidade da Praia, a convite do grupo parlamentar do PAICV.

Um momento solene que reveste-se de particular significado político e institucional, numa altura em que Cabo Verde inicia um novo ciclo parlamentar, na sequência da importante vitória do PAICV nas eleições legislativas, refere o PS, em nota à imprensa.

“É com enorme honra que participo neste momento tão importante da vida democrática de Cabo Verde. A vitória do PAICV representa uma mudança política significativa e confirma a força de uma democracia madura, participada e profundamente enraizada no seu povo”. Paulo Cafôfo

Para o líder parlamentar do PS-Madeira, esta deslocação simboliza também o reforço das relações históricas de amizade, proximidade e cooperação entre o Partido Socialista da Madeira e o PAICV, partidos que partilham valores comuns de justiça social, democracia, solidariedade, desenvolvimento sustentável e defesa das pessoas como centro da ação política.

Cafôfo destaca Cabo Verde como um exemplo no espaço lusófono, atlântico e macaronésico, pela forma como tem afirmado a sua democracia, a sua tolerância, a sua estabilidade institucional e a sua capacidade de superar dificuldades. Um pequeno arquipélago, com um território exigente e recursos limitados, mas que tem sabido transformar constrangimentos em oportunidades, fazendo das pessoas o seu maior recurso e a sua maior força.

“Cabo Verde é um exemplo de democracia, de tolerância e de maturidade política. É um país que, como refere o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, tem sabido fazer a gestão das impossibilidades. E é precisamente nessa capacidade de transformar dificuldades em esperança que reside a grandeza deste povo”, refere Paulo Cafôfo.

O líder parlamentar socialista enaltece ainda a bondade, a resiliência e o sentido de comunidade do povo cabo-verdiano, considerando que Cabo Verde demonstra que a dimensão de um território não se mede apenas pela sua geografia, mas pela qualidade das suas pessoas, das suas instituições e da sua democracia.

A participação de Paulo Cafôfo na Sessão Constitutiva da XI Legislatura representa, assim, não apenas a amizade que liga a Madeira a Cabo Verde, mas também a disponibilidade política para aprofundar pontos de cooperação entre o Grupo Parlamentar do PS-Madeira, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, e o Grupo Parlamentar do PAICV, na Assembleia Nacional de Cabo Verde.

“Madeira e Cabo Verde conhecem bem os desafios da insularidade, da distância e da necessidade de criar respostas próprias para territórios com características específicas. Temos muito a aprender uns com os outros e muito a construir em conjunto, através de uma cooperação parlamentar próxima, útil e orientada para as pessoas”, defende.

Paulo Cafôfo felicitou o PAICV pela vitória alcançada e o novo Primeiro-Ministro, Francisco Carvalho, e deseja que a nova legislatura seja um mandato marcado pelo compromisso com o desenvolvimento, a coesão social, a estabilidade democrática e a melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos.