PSD destaca integração e solidariedade na Festa Luso-Venezuelana

O Grupo Parlamentar do PSD esteve presente na Festa Luso-Venezuelana, na Ribeira Brava, numa iniciativa que, para o deputado Carlos Fernandes, representa "um momento importante de encontro, de solidariedade e de afirmação de uma comunidade que faz plenamente parte da Madeira".

O parlamentar destacou a forte componente solidária da Festa e deixou uma palavra de proximidade a todos os que foram afetados pelo terramoto na Venezuela. "Desde o primeiro momento, o Governo Regional e o Grupo Parlamentar têm acompanhado esta situação e mantêm-se atentos às necessidades das famílias e da comunidade com ligações à Venezuela", afirmou.

Carlos Fernandes reafirmou igualmente o apoio do PSD aos presos políticos e às respectivas famílias, sublinhando que "a defesa da liberdade, da democracia e dos direitos humanos não pode depender de geografias nem de circunstâncias políticas".

O deputado valorizou ainda o contributo da comunidade venezuelana e luso-venezuelana para a Região. "Estamos a falar de uma comunidade que veio para a Madeira trabalhar, empreender, investir, criar empresas e construir aqui a sua vida. Hoje, o seu contributo é visível na nossa economia, na criação de riqueza e na resposta às necessidades de vários sectores de actividade".

Para Carlos Fernandes, esta integração é hoje uma realidade consolidada. "É uma comunidade perfeitamente integrada, que faz parte do nosso tecido económico e social e que muito tem contribuído para o desenvolvimento da Madeira. É também por isso que estaremos sempre próximos, tanto nos momentos de celebração como nos momentos de maior dificuldade", concluiu.

O Grupo Parlamentar do PSD continuará a acompanhar de perto esta comunidade, valorizando o seu contributo para a Região e intervindo, sempre que necessário, na defesa dos seus direitos, das suas preocupações e da sua plena integração na sociedade madeirense.