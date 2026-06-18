Detido por abuso sexual de criança de 10 anos nos Açores

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, anunciou a detenção de "um homem de 64 anos, fortemente indiciado pela prática de um crime de abuso sexual de crianças, cometido contra uma menor de 10 anos".

Segundo a PJ, "a investigação desenvolvida numa ilha do Grupo Central do Arquipélago dos Açores, começou no mês de Abril, na sequência de denúncia apresentada pela mãe da vítima".

Em sequência, "as diligências realizadas permitiram apurar que o suspeito praticou os atos sexuais de relevo no interior de um estabelecimento comercial, aproveitando-se de um momento em que se encontrava sozinho com a criança".

Acrescenta a autoridade de investigação criminal que "o detido será presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das adequadas medidas de coação".