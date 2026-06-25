OIM pede solidariedade à comunidade internacional devido ao sismo na Venezuela

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) pediu hoje à comunidade internacional que apoie os esforços humanitários e se solidarize com o povo da Venezuela face às consequências devastadoras dos dois sismos que atingiram o país.

"A magnitude deste desastre exige uma ação rápida e coletiva", alertou a organização em comunicado hoje divulgado.

Lamentando a "destruição generalizada, inúmeras mortes e feridos" que afetou "inúmeras famílias e comunidades", a OIM pediu solidariedade à comunidade internacional e garantiu "uma resposta rápida".

A organização referiu que há "muitas pessoas deslocadas ou a necessitar urgentemente de ajuda" pelo que "as equipas da OIM estão a avaliar a situação e a coordenar-se estreitamente com as autoridades nacionais e locais, os parceiros da ONU e as organizações humanitárias para determinar as necessidades mais prementes e apoiar uma resposta rápida".

Segundo adiantou, a OIM está a preparar-se para fornecer abrigos de emergência, água, saneamento, higiene e serviços de saúde, bem como artigos essenciais não alimentares às famílias afetadas, além de organizar esforços para garantir que as populações deslocadas recebem proteção e ajuda.

"Neste momento difícil, solidarizamo-nos com o povo da Venezuela, bem como com os socorristas que trabalham incansavelmente para salvar vidas e auxiliar os afetados", afirmou a organização, lembrando que "cada hora conta para chegar àqueles que perderam tudo e ajudar as comunidades a iniciar o caminho da recuperação".

Dois grandes sismos, de 7,5 e 7,2 de magnitude na escala de Richter, foram registados na quarta-feira à noite na Venezuela, tendo causado pelo menos 164 mortos e 971 feridos.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.