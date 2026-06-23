Incêndio em Santo António obriga à retirada preventiva de pessoas

Um incêndio que deflagrou em Santo António está a levar à retirada preventiva de moradores das habitações próximas, por precaução.

No local encontram-se várias corporações de bombeiros, nomeadamente os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que continuam a combater as chamas.

A Polícia de Segurança Pública está também no terreno.

No total estão mobilizados pelo menos quatro veículos e mais de uma dezena de operacionais.