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Incêndio em Santo António obriga à retirada preventiva de pessoas

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Um incêndio que deflagrou em Santo António está a levar à retirada preventiva de moradores das habitações próximas, por precaução.

No local encontram-se várias corporações de bombeiros, nomeadamente os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que continuam a combater as chamas.

A Polícia de Segurança Pública está também no terreno.

No total estão mobilizados pelo menos quatro veículos e mais de uma dezena de operacionais. 

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