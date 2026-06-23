Incêndio em Santo António obriga à retirada preventiva de pessoas
Um incêndio que deflagrou em Santo António está a levar à retirada preventiva de moradores das habitações próximas, por precaução.
No local encontram-se várias corporações de bombeiros, nomeadamente os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que continuam a combater as chamas.
A Polícia de Segurança Pública está também no terreno.
No total estão mobilizados pelo menos quatro veículos e mais de uma dezena de operacionais.
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