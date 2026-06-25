PR manifesta consternação por sismo na Venezuela e acompanha situação

O Presidente da República, António José Seguro, manifestou hoje consternação pelo sismo que atingiu a Venezuela, com epicentro perto da capital, Caracas, e está a acompanhar a situação.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado "manifesta a sua profunda consternação perante o forte sismo que atingiu a Venezuela" e refere que "acompanha, com preocupação, os desenvolvimentos da situação".

"Neste momento ainda de incerteza, dirige ao povo venezuelano, aos portugueses aí residentes e às autoridades da República da Venezuela uma mensagem de solidariedade e esperança", lê-se na mesma nota.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), um sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter, com epicentro perto de Caracas, atingiu a Venezuela na quarta-feira.

Em Caracas, muitas pessoas correram para as ruas, saindo dos edifícios, relatou a agência de notícias France-Presse, que registou cenas de pânico entre a população.

O sismo que atingiu a Venezuela, país com uma relevante comunidade emigrante portuguesa, foi também sentido na Colômbia.