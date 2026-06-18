6.ª edição do Festival Rota do Atum releva-se "um sucesso"

O Porto Santo acolheu a 6.ª edição do Festival Rota do Atum. Organizado pelo Grupo Vila Baleira Hotels & Resorts, o festival reuniu chefs nacionais e internacionais, showcookings, workshops, palestras, música e cultura, atribuindo o protagonismo ao atum e homenageando, assim, a forte ligação histórica entre esta ilha madeirense e o mar.

Depois da sessão de abertura oficial no espaço Multiusos, o primeiro dia contou com o "Welcome Tuna Cocktail", no Bar PXO707, do hotel Vila Baleira Porto Santo, seguido de um almoço oficial no restaurante Dunas. Quem estava presente, acrescenta nota à imprensa, pôde adquirir conhecimento com o workshop "Receitas Tradicionais de Atum", dinamizado pelo chef Kiko Martins. O arranque do evento terminou com um cocktail e jantar vínico no restaurante Dunas, idealizado pelo Chef Diogo Rocha sob a mestria dos chefs Manuel Santos, Ruben Cruz (Casa de Lemos) e Nuno Santos (Legacy Ithos), e com o programa de animação "Show/Disco Night”.

O segundo dia da Rota do Atum 2026 começou com a demonstração técnica de "Desmanche Atum Rabilho", prosseguindo para a masterclass "Sub Produtos do Atum", dinamizada pela Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira no Bar PXO707, e para o workshop "Atum Gourmet", a cargo do chef Vasco Coelho Santos. O bar foi o local escolhido para o "Tuna Party Sunset", com o DJ Sil, e o restaurante Dunas para o cocktail e jantar vínico dedicado ao país convidado - o Vietname.

No terceiro e penúltimo dia, o chef Kiko Martins liderou o workshop "Tuna Brunch”, com propostas inovadoras e técnicas arrojadas aplicadas ao atum. Seguiram-se, conforme explica a organização, o workshop "Gastronomia Madeira & Porto Santo" e o workshop "Tapas Cozinha Espanha”, conduzidos pelos chefs José e Jesus Zaiño. O espaço Multiusos acolheu ainda a grande final do concurso "O Atum é a Estrela", que desafia profissionais a reinterpretarem este peixe. O dia acabou no restaurante Dunas, com um jantar vínico obra dos chefs João Luz e Vasco Coelho Santos.

O último dia do festival serviu para consolidar a partilha de conhecimento e celebrar o sucesso do evento num ambiente de grande sofisticação e festa, com a palestra "Sustentabilidade e Mar", levada a cabo por Mirandolina Freitas, da empresa Ilhapeixe, com um workshop dedicado ao Vietname, no Bar PXO707, e com o workshop "Atum - Cortes, Sabores e Texturas", encabeçado pelo chef João Luz. Depois de um welcome drink, deu-se o jantar de encerramento do Festival, com a celebração final a partir das 22h30, a contar com animação noturna.

O Festival Rota do Atum é organizado pelo Grupo Vila Baleira Hotels & Resorts, com o apoio institucional da Associação de Promoção da Madeira e da Câmara Municipal do Porto Santo, contando ainda com o apoio de diversas marcas e parceiros regionais e nacionais.