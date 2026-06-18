Muitas nuvens nas previsões do tempo para esta quinta-feira na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado no interior da ilha da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

É esperado vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante Norte. O IPMA aponta para uma pequena subida da temperatura mínima nas terras altas. Os termómetros deverão marcar, no máximo, 24ºC. As mínimas previstas são de 19ºC e 18ºC, respectivamente para a Madeira e para o Porto Santo.

No Funchal, conte com céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se pouco nublado até meio da manhã. O vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA prevê, para a costa Norte, ondas de Noroeste com 1 metro. Na costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.