Casa-Museu Frederico de Freitas recebeu acção de sensibilização de promoção da actividade física no contexto laboral

O Auditório da Casa-Museu Frederico de Freitas recebeu ontem, dia 16 de Junho, o ACTIVA Lab Talks, uma acção de sensibilização de promoção da actividade física no contexto laboral, promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ), em parceria com a Direcção Regional de Desporto.

Esta iniciativa, integrada no Sistema Universal de Apoio à Vida Activa (SUAVA), teve como âmbito consciencializar as várias faixas etárias e classes profissionais do país, para a importância da mobilidade activa, um pilar crucial e indispensável para o bem-estar físico e emocional destes, reuniu uma diversificada moldura humana representativa dos espectros públicos e privados da sociedade da Região Autónoma da Madeira (RAM), em concreto do tecido governamental, autárquico e empresarial.

A vinda e dinamização do SUAVA, pelo IPDJ, representado nesta ocasião, pela Vogal do Conselho Directivo, Carla Ribeiro, foi abordada pelo director regional de Desporto, David Gomes, aquando da sua intervenção na cerimónia de abertura, onde exaltou a boa relação e parceria institucional com o IPDJ e qualificou esta iniciativa, apoiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, como uma mais-valia na promoção da qualidade de vida de toda a população e, em particular, dos madeirenses e porto-santenses.