Museu de Arte Sacra do Funchal promove oficina de iniciação à pintura de ícones

O Museu de Arte Sacra do Funchal promove a 2.ª edição de uma oficina de iniciação à pintura de Ícones. Durante os vários dias, os participantes terão a oportunidade de aprender a técnica tradicional da têmpera de ovo com pigmentos naturais e aplicação de ouro sobre a tábua de madeira, seguindo a tradição e os métodos dos antigos iconógrafos.

A oficina realiza-se aos sábados (11, 18 e 25 de Julho e 1, 8, 15 de Agosto), das 10 horas às 17h30 e tem o valor de 275 euros, incluindo todos os materiais necessários. Esta oficina é de inscrição obrigatória, tem a lotação máxima de 10 participantes e a sua realização depende de um número mínimo de inscrições. A inscrição deverá ser feita até 30 de junho, através dos canais habituais do museu.