Preço dos combustíveis na UE sobe em Maio pelo terceiro mês consecutivo

O preço dos combustíveis para o transporte privado na União Europeia (UE) aumentou 20,7% em maio na comparação homóloga, sendo esta a terceira subida consecutiva, divulga hoje o Eurostat.

De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, o preço dos combustíveis para automóveis privados tinha já subido 12,9% em março e 20,8% em abril, na sequência da situação no Médio Oriente.

Os preços homólogos do gasóleo aumentaram, em maio, 29%, os da gasolina 16,2% e o dos lubrificantes 20,7%.

No entanto, quando comparado com abril, os preços do gasóleo recuaram 5,8%, os da gasolina subiram 0,8% e os dos lubrificantes diminuíram 1,9%.

Em comparação com o mesmo mês de 2025, os preços dos combustíveis e lubrificantes subiram em todos os países da UE em maio, tendo quatro registado aumentos superiores a 30%: a Bulgária (33,9%), o Luxemburgo (32,2%), a Lituânia (30,8%) e a Roménia (30,4%).

A subida mais baixa foi observada na Hungria (3,5%), enquanto as subidas nos restantes países variaram entre os 12,7% na Polónia e os 29,2% na França, com Portugal a sofrer um aumento de 25,2%.

Na comparação com maio de 2025, o gasóleo aumentou, em Portugal, 30,3%, a gasolina 18,7% e os lubrificantes 25,2%, enquanto na variação em cadeia, se reduziram 3,5% no gasóleo e 0,8% nos lubrificantes, tendo avançado 4,1% na gasolina.

A situação geopolítica no Médio Oriente fez disparar os preços da energia, principalmente devido ao encerramento da navegação comercial no estreito de Ormuz.