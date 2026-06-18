Preço do Brent cai 3% para 77 dólares por barril

O preço do petróleo Brent, referência europeia, caiu 3% antes da abertura das bolsas europeias, para 77,1 dólares por barril, após a assinatura do memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão.

Pelas 06:25 de hoje (07:25 em Lisboa), o petróleo Brent, referência global, recuava 3,02% para 77,15 dólares por barril, o preço mais baixo desde o início de março.

Entretanto, o preço do petróleo WTI, referência americana, caia 3,2%, para cerca de 74,3 dólares por barril.

O Irão confirmou na quarta-feira à noite a assinatura do acordo com os Estados Unidos para o fim da guerra no Médio Oriente, após também ter sido anunciado o mesmo por parte do Presidente norte-americano, Donald Trump.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou numa mensagem nas redes sociais que o memorando assinado pelos EUA e pelo Irão "entrará em vigor imediatamente".

Como primeiro passo, a República Islâmica do Irão reabrirá "imediatamente" o Estreito de Ormuz, enquanto os Estados Unidos "suspenderão imediatamente o bloqueio naval", de acordo com Shehbaz Sharif.

O estreito de Ormuz é uma via navegável estratégica por onde passa um quarto do petróleo e gás do mundo.

O seu bloqueio desde o início da guerra, no final de fevereiro, fez com que os preços do crude subissem acentuadamente nos últimos meses, face aos 72 dólares por barril, o preço do petróleo Brent antes do início da ofensiva militar no Irão.

Os mercados bolsistas asiáticos reagiram hoje favoravelmente à assinatura do memorando de entendimento entre os EUA e o Irão e estão, na sua maioria, em alta.

Assim, o Nikkei do Japão subiu quase 1,8% e o Kospi da Coreia do Sul avançou 2,6%, enquanto a Bolsa de Shenzhen, na China, ganhou pouco mais de 1%. Apenas Hang Seng de Hong Kong, que caiu mais de 2%.

Entretanto, os futuros do mercado bolsista europeu apontam para ligeiras quedas na abertura da sessão de hoje, enquanto os futuros do mercado bolsista dos EUA apontam para ganhos, particularmente no Nasdaq.