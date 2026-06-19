Preço do gasóleo baixa três cêntimos e o da gasolina fica igual ao actual
O preço do gasóleo rodoviário vai baixar quase três cêntimos na Madeira na próxima semana. O da gasolina vai ficar igual e o do gasóleo colorido e marcado baixa praticamente nove cêntimos.
O gasóleo rodoviário vai ser vendido ao preço máximo de 1,730 euros por litro. Neste momento é comercializado a 1,759 euros.
A gasolina sem chumbo de 95 actanas vai manter o preço actual que é que 1,791 euros.
O gasóleo colorido e marcado, destinado a actividades do sector primário, na Madeira, com destaque para as pescas, é vendo a 1,317 euros e vai passar a ser a 1,228 euros.
Os novos preços, como habitualmente, entram em vigor às zero horas de segunda-feira