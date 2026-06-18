Precipitação acima da média em Maio na Madeira

A precipitação registada na Madeira durante o mês de Maio deste ano esteve acima da normal climatológica em todas as estações meteorológicas, com especial destaque para Santana, segundo dados divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) e actualizados no respetivo dashboard, como noticiado na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira.

De acordo com a informação, “a precipitação apresentou valores superiores aos de referência em todas as estações com dados disponíveis”, sendo que em Santana o desvio positivo foi o mais significativo, com a chuva a exceder a normal climatológica em 152,3 mm. Nesta estação, o total mensal atingiu 212,2 mm, o valor mais elevado registado na Região.

Em termos de temperatura do ar, a média mais elevada verificou-se no Funchal/Observatório, com 19,2 °C, enquanto o valor mais baixo foi registado no Pico do Areeiro, com 9,5 °C. A DREM destaca ainda que os valores se mantiveram, de forma geral, próximos das normais climatológicas para o mês. Quanto aos extremos, a temperatura máxima absoluta chegou aos 28,1 °C no Pico Alto, no dia 25, enquanto a mínima desceu aos -0,4 °C no Pico do Areeiro, registada nos dias 7 e 10 de maio.

No que diz respeito à humidade relativa, os valores médios variaram entre 67% no Pico do Areeiro e na Quinta Grande e 94% no Santo da Serra, tendo sido registados episódios de saturação de 100% em várias estações ao longo do mês.

O relatório indica ainda que a rajada máxima de vento atingiu 117 km/h em São Jorge, no dia 8, enquanto a maior intensidade média foi observada na Selvagem Grande, com 21,4 km/h.

Na insolação, o Porto Santo/Aeroporto registou o maior número de horas de sol, com 255,7 horas, seguido de Santa Catarina/Aeroporto e do Funchal/Observatório.

Já a temperatura média da água do mar, medida no Molhe da Pontinha, no Funchal, fixou-se nos 18,6 °C, tendo atingido um máximo de 20,3 °C no dia 26 e um mínimo de 17,7 °C entre os dias 9 e 11 de Maio.