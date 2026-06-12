Gasolina desce e gasóleo sobe na Madeira a partir de segunda-feira

O preço dos combustíveis vai sofrer alterações a partir das 00 horas de segunda-feira, dia 15 de Junho. A gasolina vai descer e o gasóleo sofre uma ligeira subida.

Segundo a Secretaria Regional da Economia, a gasolina super sem chumbo IO 95 regista uma redução de 1,9 cêntimos por litro, passando de €1,810 para €1,791. Já o gasóleo rodoviário inverte a tendência da semana anterior e sobe 2 cêntimos, fixando-se nos €1,759 por litro, face aos anteriores €1,739. O gasóleo colorido e marcado acompanha a subida, aumentando 1,8 cêntimos, de €1,299 para €1,317 por litro.

"Na comparação com as restantes regiões, a Madeira apresenta o preço mais baixo nos três combustíveis. A diferença é mais visível na gasolina, que custa menos 12,9 cêntimos na Madeira do que no território continental português e está 6 cêntimos abaixo do valor estipulado para este mês nos Açores. No gasóleo rodoviário, a Madeira mantém-se 9,5 cêntimos abaixo dos Açores e 9,5 cêntimos abaixo do continente. Já no gasóleo colorido e marcado, a Região irá praticar menos 24 cêntimos do que nos Açores", indica nota à imprensa.

Nos Açores, a gasolina IO 95 custa €1,851, o gasóleo rodoviário €1,857 e o gasóleo colorido e marcado €1,557. Já para o continente, os valores estimados para a próxima semana são de €1,920 para a gasolina e de €1,854, para o gasóleo rodoviário.